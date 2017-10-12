Политика

16:03 12.10.2017

Правительство подготовило законопроект о госконтроле и маркировке ГМ-продукции в Украине

Правительство подготовило законопроект о госконтроле и маркировке ГМ-продукции в Украине

Кабинет министров разработал законопроект о государственном контроле оборота генетически-модифицированной продукции (ГМ-продукции) и ее маркировке для гармонизации украинского законодательства с европейским.

Согласно законопроекту, который был утвержден в ходе заседания правительства в среду, 11 октября, государственный контроль оборота ГМ-продукции, ветпрепаратов, кормов с ГМО будет осуществлять Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Украины.

Законопроектом запрещается промышленное производство и ввод в оборот ГМО и ГМ-продукции до госрегистрации ГМО и ГМ-источника. Ввоз пищевых продуктов, косметических и лекарственных средств, кормовых добавок возможно только при получении госрегистрации ГМ-источника.

Пищевые продукты, ветпрепараты, кормы и кормовые добавки, которые имеют в составе ГМО, должны маркироваться определенным образом.

Продукция, которая имеет в составе 0,9% ГМО и больше, должна иметь на этикетке надпись "Эта продукция имеет в составе ГМО" с указанием вида организма, а также информацию об этом в сопровождающей документации, которая добавляется к продукции.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, он должен обеспечить надежное информирование потребителей о ГМО в пищевых продуктах, кормах, кормовых добавках, ветпрапаратах для того, чтобы потребители могли сделать осознанный выбор в отношении таких продуктов.

Законопроект разработан для имплементации Украиной требований Директивы №2001/18/ЕС, Регламента (ЕС) № 1830/2003.

Как сообщалось, 17 народных депутатов зарегистрировали в парламенте 6 октября законопроект №7186 об усилении госконтроль оборота ГМ-продукции в Украине.

Документом предусмотрено создание Межведомственной комиссии по вопросам биобезопасности и обращения с генетически-модифицированными организмами как единого органа, уполномоченного осуществлять оценки риска ГМО в процессе предоставления разрешений на дорегистрационные испытания ГМО, государственной регистрации и ее отмены.

Депутаты предлагают предусмотреть административную и уголовную ответственность за нарушение правил генно-инженерной деятельности и обращения с ГМО.

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