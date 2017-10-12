Заявления представителей венгерской и румынской делегаций в ПАСЕ можно рассматривать как территориальные претензии к Украине

Заявления ряда представителей венгерской и румынской делегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы при рассмотрении закона Украины "Об образовании", в частности, ее языковой статьи, можно рассматривать как скрытые территориальные претензии к Украине, заявляет первый заместитель председателя Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко.

"Агрессивные заявления некоторых представителей венгерской и румынской делегаций можно рассматривать как скрытые территориальные претензии к Украине и это недопустимо", - написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

"Их риторика носит предвыборный характер и направлена на мобилизацию собственного электората, чтобы показать, что румынские и венгерские политики борются за своих соотечественников во всех уголках мира. Это нечестно использовать внутренние электоральные темы для ухудшения взаимоотношений с ближайшими соседями", - отметила она.

"И еще - в этой дискуссии и в своих поправках (к резолюции ПАСЕ – ИФ) румынские и венгерские коллеги, по существу, перечеркивают право украинских детей (этнических румын и венгров) выучить украинский язык, быть более конкурентными и иметь равные шансы на высшее образование... Досадно, потому что это не работает в интересах детей. Это работает в интересах взрослых дядь и теть", - добавила И.Геращенко.

Как сообщалось, ПАСЕ на осенней сессии провела срочные дебаты по принятому в Украине закона "Об образовании", в частности по ст.7, касающейся языка преподавания, по результатам которых приняла резолюцию с рекомендациями для Украины, в частности, выполнить обязательства, основанные на Европейской конвенции о правах человека, Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. Кроме того, Ассамблея рекомендует обеспечить гибкость в обеспечении имплементации образовательной реформы.