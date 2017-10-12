Порошенко о задержаниях в Минобороны: никому не позволю красть у армии, требую кратчайшего расследования и передачи дел в суд

Президент Украины Петр Порошенко призывает правоохранительные органы в кратчайшие сроки провести объективные расследования фактов коррупции в Министерстве обороны Украины.

"Подчеркиваю, что расследование должно быть проведено в кратчайшие сроки, представлено обществу и передано в суд. Любое затягивание, когда дела ведутся три-четыре года, является абсолютно неприемлемым", - сказал П.Порошенко в Киеве в четверг.

Он выразил надежду на то, что в кратчайшие сроки "общество получит полноценную информацию, что произошло и как произошло".

"Никому не позволю красть у армии. Тем, кто будет красть у армии, руки оторву. Это позиция президента, поскольку армия является предметом моей персональной заботы, армия является одним из наших очевидных достижений за три года", - подчеркнул глава государства.

По его словам, успехи армии были достигнуты благодаря его усилиям, усилиям министра обороны и Министерства обороны, руководства национального штаба, усилиям волонтеров и волонтерского десанта, "когда он был высажен в наиболее трудное время 2014 года именно для того, чтобы не допустить коррупцию".

"Я приветствую, когда любое подозрение относительно коррупции передается правоохранительным органам - Антикоррупционному бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуре, Генеральной прокуратуре, Службе безопасности Украины, полиции. Вместо того, чтобы бегать по телеэкранам, заниматься политиканством. Единственное, чего я жду от того, кто владеет какой-либо информацией о коррупции – немедленная передача правоохранительным органам, включительно с НАБУ. Это правильная гражданская позиция", - отметил президент.

Он напомнил, что заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский возглавлял сектор "М" (в Мариуполе), принимал активное участие в Антитеррористической операции.

"Мы должны провести абсолютно четкое и прозрачное расследование. Виновен – привлекается к ответственности", - резюмировал П.Порошенко.

Как сообщалось, в среду детективы НАБУ под процессуальным руководством САП задержали замминистра обороны Украины и директора департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны по подозрению в причастности к растрате более 149 млн грн госсредств при закупке топлива для оборонного ведомства.

По версии следствия, в начале 2016 года комитет по конкурсным торгам Минобороны организовал процедуру открытых торгов на закупку жидкого топлива. По результатам торгов 26 апреля 2016 года комитет по 14 лотам утвердил к оплате предложения одного из участников торгов как наиболее экономически выгодные. 13 и 18 мая 2016 года между Минобороны и победителем конкурсных торгов было заключено 14 договоров о поставках для государственных нужд топлива для техники специального назначения за счет средств государственного бюджета Украины на общую сумму более 1 млрд грн.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, в среду был задержан заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский, который "занимался ресурсами". Имя второго задержанного не назвали, однако, по данным СМИ, речь идет о директоре департамента госзакупок Минобороны Владимире Гулевиче.

В четверг в САП назвали еще двух лиц, уведомленных о подозрении в деле о растрате чиновниками Минобороны государственных средств - сотрудник одного из отделов Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов и сотрудник Департамента внутреннего аудита Минобороны Украины.