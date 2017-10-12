Трагедию из резолюции ПАСЕ по украинскому закону об образовании делать не стоит - Арьев

Резолюция ПАСЕ по украинскому закону об образовании не обязывает предпринимать какие-либо шаги до выводов Венецианской комиссии и не является трагедией для Украины, отмечает глава делегации украинского парламента в ПАСЕ Владимир Арьев (фракция "Блок Петра Порошенко").

"Резолюция – сугубо политический момент. Она не требует от Украины делать какие-то конкретные шаги. Единственное, что там есть рекомендация Украине имплементировать результаты экспертизы Венецианской комиссии …С правовой точки зрения для Украины после доклада ничего не изменилось. Ждем выводы Венецианской комиссии", - сказал он журналистам в четверг после голосования за соответствующую резолюцию.

В.Арьев отметил, что Украина не была против упоминания такой рекомендации в тексте резолюции, Киев заявлял о готовности внести изменения в закон на основании выводов Венецианской комиссии.

"Я считаю, что трагедию из этого репорта делать точно не нужно", - добавил он.

По словам главы украинской делегации, и в резолюции, и во время выступления членов ПАСЕ поприветствовали то, что украинская сторона добровольно отправила текст закона на анализ в Венецианскую комиссию.

"Я считаю, что сама попытка этого репорта была политической", - подчеркнул депутат.

Как сообщалось, ПАСЕ провела срочные дебаты относительно принятого в Украине закона "Об образовании", в частности по ст. 7, касающейся языка преподавания, по результатам которых приняла резолюцию с рекомендациями для Украины.

В частности, Парламентская ассамблея серьезно обеспокоена принятием 5 сентября 2017 года нового закона "Об образовании" Верховной Радой и подписанного 27 сентября 2017 года президентом Украины Петром Порошенко. По мнению делегатов, закон не обеспечивает право нацменьшинств обучаться на родном языке и существенно сокращает их права.

Также ПАСЕ просит обеспечить выполнение выводов Венецианской комиссии в полной мере.

Кроме того, делегаты указали на то, что не были проведены соответствующие консультации с представителями национальных меньшинств относительно ст. 7 закона.

28 сентября Министерство иностранных дел Украины направило закон об образовании на экспертизу в Венецианскую комиссию. В Киеве ожидают соответствующее заключение в декабре.