Политика

09:41 12.10.2017

ПАСЕ утвердила резолюцию, цель которой – дальнейшее снятие политических санкций с РФ

ПАСЕ утвердила резолюцию, цель которой – дальнейшее снятие политических санкций с РФ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) большинством голосов утвердила решение, которое имеет целью снятие политических санкций с Российской Федерации, сообщает издание "Европейская правда".

Почти все поправки, предложенные украинской делегацией, были отклонены.

В тексте решения осталась норма о том, что ПАСЕ и Комитет министров (исполнительный орган Совета Европы) должны "гармонизировать правила участия и представительства стран-членов в обоих уставных органах".

По данным издания, данное решение должно запретить ПАСЕ продлевать действие ограничений, налагаемых на РФ, без согласия стран-членов. По сути, это ставит под вопрос одобрение в ПАСЕ каких-либо санкций против РФ. Учитывая, что санкции должны возобновляться ежегодно, ограничения могут быть сняты уже в январе.

"В переводе с дипломатического языка на человеческий это означает, что все ограничения, наложенные на россиян в ПАСЕ, должны быть отменены - потому что в КМСЕ санкций против РФ нет", - говорится в публикации "Европейской правды".

Данную норму поддержало подавляющее большинство депутатов ПАСЕ, все предложенные Украиной поправки провалились, причем голоса разделились в пропорции 60 на 30.

Конкретный механизм реализации новых положений может быть разработан руководящими органами ПАСЕ в ближайшие месяцы.

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