Руководству "Трейд Коммодити" удалось сбежать перед задержанием – издание

Причастные к хищению 149 млн. грн. должностные лица компании "Трейд Коммодити" успели бежать перед приездом группы задержания из НАБУ, сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на анонимный источник.

"Он (источник - ИФ) не исключил, что фигурантов дела кто-то предупредил о спецоперации Национального антикоррупционного бюро, во время которой их планировали задержать", - передает издание слова анонимного информатора.

Вчера, 11 октября стало известно о задержании заместителя министра обороны Украины Игоря Павловского и директора департамента государственных закупок Владимира Гулевича в связи с махинациями, связанными с закупками топлива для Министерства обороны Украины. Доставка топлива проводилась через компанию "Трейд Коммодити", на счетах которой специалисты из НАБУ и СБУ обнаружили незаконно переведенную сумму в 149 млн. грн.