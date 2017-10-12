Причиной поражения демократов на выборах стала не Россия, а их плохой кандидат – Трамп

Демократическая партия США потерпела поражение на президентских выборах 2016 года не из-за так называемого "российского влияния", а из-за того, что партию представлял "плохой кандидат", заявил президент США Дональд Трамп.

В интервью телеканалу Fox News, он сказал, что причиной поражения "была не Россия, а их (демократов - ИФ) плохой кандидат".

Д.Трамп отметил, что обвинения России стали "оправданием поражения на выборах, которое использовали демократы".

Демократическую партию США на выборах представляла Хиллари Клинтон.