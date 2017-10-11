МИД Украины призывает мировое сообщество вынудить Россию прекратить расправу над крымскими татарами

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередной волной безосновательных обысков и незаконных задержаний граждан Украины в Бахчисарае (Крым).

"Наступление оккупантов против тех, кто против оккупационного режима, крымскотатарских активистов и украинцев, в очередной раз свидетельствует о продолжении Россией репрессивной политики с целью искоренить любое инакомыслие и запугать население Крымского полуострова. Кроме того, целенаправленные обыски в домах мусульман свидетельствуют о преследовании по религиозному признаку", - говорится в заявлении МИД в среду.

В ведомстве указали, что по результатам обысков незаконно задержали 6 человек, кроме того, не менее 9 активистов были задержаны только за то, что пришли поддержать соотечественников и находились возле мест проведения обысков.

В МИД указали, что Россия продолжает дерзко и цинично нарушать свои международно-правовые обязательства, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года "Территориальная целостность Украины" и от 19 декабря 2016 года "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)", приказ Международного суда ООН по применению мер в рамках иска Украины против РФ о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Призываем международное сообщество активно выступить в защиту прав и свобод жителей Крымского полуострова и заставить Россию прекратить преступную расправу над несогласными с оккупацией", - призывают в МИД.

Как сообщалось, в Бахчисарае в среду в шести домах крымских татар сотрудники ФСБ проводили обыски. Пресс-служба управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю сообщила, что сотрудники ФСБ пресекли в Крыму деятельность бахчисарайской ячейки организации "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами".