Политика

20:06 11.10.2017

МИД Украины призывает мировое сообщество вынудить Россию прекратить расправу над крымскими татарами

МИД Украины призывает мировое сообщество вынудить Россию прекратить расправу над крымскими татарами

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередной волной безосновательных обысков и незаконных задержаний граждан Украины в Бахчисарае (Крым).

"Наступление оккупантов против тех, кто против оккупационного режима, крымскотатарских активистов и украинцев, в очередной раз свидетельствует о продолжении Россией репрессивной политики с целью искоренить любое инакомыслие и запугать население Крымского полуострова. Кроме того, целенаправленные обыски в домах мусульман свидетельствуют о преследовании по религиозному признаку", - говорится в заявлении МИД в среду.

В ведомстве указали, что по результатам обысков незаконно задержали 6 человек, кроме того, не менее 9 активистов были задержаны только за то, что пришли поддержать соотечественников и находились возле мест проведения обысков.

В МИД указали, что Россия продолжает дерзко и цинично нарушать свои международно-правовые обязательства, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года "Территориальная целостность Украины" и от 19 декабря 2016 года "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)", приказ Международного суда ООН по применению мер в рамках иска Украины против РФ о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Призываем международное сообщество активно выступить в защиту прав и свобод жителей Крымского полуострова и заставить Россию прекратить преступную расправу над несогласными с оккупацией", - призывают в МИД.

Как сообщалось, в Бахчисарае в среду в шести домах крымских татар сотрудники ФСБ проводили обыски. Пресс-служба управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю сообщила, что сотрудники ФСБ пресекли в Крыму деятельность бахчисарайской ячейки организации "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами".

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