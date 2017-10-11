Политика

19:36 11.10.2017

Премьер Испании отвел лидеру Каталонии 5 дней, чтобы определиться с декларацией независимости

Премьер Испании отвел лидеру Каталонии 5 дней, чтобы определиться с декларацией независимости

Премьер-министр Испании Мариано Рахой дал главе регионального правительства Каталонии Карлесу Пучдемону пять дней на то, чтобы пояснить, объявил ли он о независимости Каталонии, сообщает в среду газета "Мундо".

По данным издания, К.Пучдемон должен прояснить ситуацию до 16 октября. Кроме того, власти Испании обозначили вторую дату - 19 октября, до этого срока К.Пучдемон может изменить решение.

Накануне на странице Женералитета Каталонии в "Твиттере" появилось сообщение, согласно которому глава регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, спикер парламента Каталонии Карме Форкадель и ещё 72 депутата из 135 поставили подписи под документом, утверждающим Каталонию как независимое государство.

Однако до этого во вторник К.Пучдемон призвал каталонский парламент приостановить действие декларации о независимости, чтобы облегчить переговоры с Мадридом и Брюсселем.

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