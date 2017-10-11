Политика

17:20 11.10.2017

Климкин считает исчерпанной историю с заявлением президента Чехии в ПАСЕ

Климкин считает исчерпанной историю с заявлением президента Чехии в ПАСЕ

 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что история со скандальным заявлением президента Чехии Милоша Земана на данный момент исчерпана, он озвучил исключительно свою позицию по Крыму.

"…Мы уже отреагировали. Я считаю, что этого достаточно. И чешский МИД, и премьер-министр Чехии, и парламентарии чешские – все наши друзья сказали, что он никак не презентует позицию Чехии. Это, конечно, маразм, когда президент определенной страны не презентует ее позицию. Но с господином Земаном так и есть - он ничьей позиции, кроме своей, не презентует", - сказал глава украинского МИД журналистам в Страсбурге в среду.

Как сообщалось, М.Земан во время своего выступления в ПАСЕ предложил решить вопрос с оккупированным Крымом с помощью выплат Украине. "По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины - или в финансовой форме, или нефтью и газом", - заявил он.

Президент Чехии признал незаконность аннексии Крыма, но заявил, что вопрос решен: "Крым - это аннексия, без сомнения. И это завершенное дело (fait accompli)".

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка заявил, что выступление М.Земана на сессии ПАСЕ противоречит внешней политике чешского правительства: "Выступление Земана в Совете Европы резко противоречит нашей внешней политике, и президент не имел мандата от чешского правительства".

П.Климкин отреагировал на это заявление, заметив, что нужно противодействовать тем, кто пригласил президента Чехии выступать на сессии ПАСЕ.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали предложение М.Земана абсолютно неприемлемым для современной Европы.

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