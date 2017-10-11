Трамп на совещании по нацбезопасности заявлял о желании увеличить ядерный арсенал США в 10 раз

Президент США Дональд Трамп 20 июля на встрече с высокопоставленными представителями структур национальной безопасности страны выразил желание увеличить ядерный арсенал США в 10 раз, сообщил в среду телеканал NBC News со ссылкой на источники, которые присутствовали на встрече.

По их словам, Д.Трамп сделал такое заявление, когда комментировал слайд с таблицей, изображающей стабильное сокращение количества ядерного оружия в США.

Источники телеканала рассказали, что комментарий президента удивил присутствовавших на встрече представителей Комитета начальников штабов США и государственного секретаря США Рекса Тиллерсона.

Согласно информации, предоставленной источниками NBC News, тогда на совещании должностные лица вкратце объяснили президенту юридические и практические трудности, которые может повлечь за собой наращивание ядерного арсенала. Они также пояснили Д.Трампу, что на сегодня США обладают большей военной мощью, чем в прошлом, когда страна располагала более широким ядерным арсеналом.

Источники NBC News пояснили, что по итогам именно этой встречи некоторые представители администрации якобы слышали, как госсекретарь Р.Тиллерсон назвал Д.Трампа "придурком".

Ранее NBC News также сообщал, что Р.Тиллерсон однажды назвал президента США "придурком". Д.Трамп, в свою очередь, в интервью журналу "Форбс" сказал, что коэффициент его интеллекта (IQ) выше, чем у Р.Тиллерсона, комментируя информацию телеканала. Также Д.Трамп заявил, что предложение сравнить коэффициент его интеллекта с IQ Р.Тиллерсона не направлено против главы американского внешнеполитического ведомства. "Я ни на кого не нападал. Я не верю в подобные нападки", - заявил Д.Трамп в ответ на вопрос журналиста.

В Белом доме заявления Д.Трампа назвали шуткой.