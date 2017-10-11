Комитет ПАСЕ по культуре назвал закон Украины "Об образовании" дискриминационным, - Новинский

На заседании комитета по культуре Парламентской ассамблеи Совета Европы принят проект резолюции, называющий украинский закон "Об образовании" дискриминационным, утверждает член украинской делегации, нардеп от фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.

"Вчера на заседании комитета по культуре ПАСЕ был принят проект резолюции, в котором этот закон называется дискриминационным, создающим препятствия для национальных меньшинств для изучения родного языка. И завтра он будет рассмотрен в зале, и я надеюсь, что завтра депутаты проголосуют "за" эту резолюцию",- сказал он в эфире телеканала "112" в среду.