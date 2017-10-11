Политика

15:03 11.10.2017

Апелляция Саакашвили на решение суда о незаконном пересечении им границы Украины будет рассматриваться 24 октября

Апелляция Саакашвили на решение суда о незаконном пересечении им границы Украины будет рассматриваться 24 октября

 Апелляционный суд Львовской области назначил на 24 октября рассмотрение жалобы экс-главы Одесской областной государственной администрации, лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили на решение суда первой инстанции о незаконном пересечении им государственной границы Украины.

Как сообщается на сайте суда, заседание назначено на 15.00.

22 сентября Мостиский районный суд Львовской области признал М.Саакашвили виновным в незаконном пересечении государственной границы. Согласно этому решению, М.Саакашвили должен также заплатить штраф в размере 200 необлагаемых налогом минимумов (3400 грн).

10 сентября М.Саакашвили вернулся в Украину впервые после появления указа президента о лишении его гражданства Украины. Его сторонники, которые собрались у ПП "Шегини", прорвали границу с украинской стороны. По информации правоохранителей, во время инцидента 11 сотрудников Национальной полиции и 5 пограничников получили телесные повреждения.

12 сентября М.Саакашвили подписал протокол, составленный представителями Госпогранслужбы Украины, согласно которому он якобы незаконно пересек госграницу 10 сентября в пункте пропуска "Шегини", но вместе с адвокатами внес в него свои замечания и возражения.

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