Политика

14:03 11.10.2017

Порошенко: я отвергаю утверждения тех, кто говорит о Крыме, как о "завершенном деле"

Порошенко: я отвергаю утверждения тех, кто говорит о Крыме, как о "завершенном деле"

 Президент Украины Петр Порошенко отвергает утверждения политиков, которые заявляют, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт.

"Я решительно отвергаю утверждения тех, кто говорит о Крыме как о "завершенном деле", - заявил П.Порошенко на пленарном заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы в среду в Страсбурге.

Президент подчеркнул, что трибуна ПАСЕ была создана не для призывов об умиротворении, "как и не для призывов торговаться территориями за деньги, нефть или газ".

"Эта трибуна была создана для защиты наших основ, наших ценностей и наших принципов, и, самое главное, для их защиты в случае необходимости. Такая необходимость наступила сегодня", - отметил П.Порошенко.

Глава Украинского государства процитировал бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля: "Или мы докажем свое значение, вес и ценность для Европы, или мы потерпим поражение".

По словам П.Порошенко, именно сегодня Москва подталкивает Европу к той же реальности, так волновала Уинстона Черчилля почти 70 лет назад.

"Именно поэтому, залогом нашего успеха остается сохранение и укрепление нашего единства, солидарности и устойчивости. Только на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Украины мы можем достичь мира и стабильности в Европе. Украина, как, верю, и все в этом зале, хочет мира. Я как глава государства хочу мира для Украины и Европы", - сказал президент.

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