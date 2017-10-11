Украина гарантирует право обучения на родном языке, но изучение государственного языка является обязательным - Порошенко

Украина гарантирует право обучения на родном языке, но при этом изучение государственного языка является обязательным, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Хочу заверить - мы будем должным образом гарантировать языковые права в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами и стандартами, в том числе и право учиться на родном языке, при этом изучая и государственный язык – украинский", - сказал П.Порошенко на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в среду в Страсбурге.

По его словам, свидетельством гарантии является решение Украины направить в Венецианскую комиссию соответствующую норму закона "Об образовании" для проведения экспертизы.

Он выразил надежду, что выводы Венецианской комиссии позволять снять все противоречивые трактовки этого закона, который "фактически имеет целью обеспечить достойное место для всех национальных меньшинств в едином Украинском обществе".

"И я полностью уверен, что мы полностью внедрим выводы Венецианской комиссии", - подчеркнул президент Украины

По его словам, Верховная Рада Украины пошла на то, чтобы усилить изучение украинского языка на этапе дошкольного и начального образования с тем, чтобы впоследствии перейти на обучение на государственном языке.

"Недопустима ситуация, когда дети, принадлежащие к национальным меньшинствам в Украине, не имеют надлежащих знаний украинского языка, нужного им для дальнейшего обучения в университетах, развития карьеры, для самореализации в Украине", - подчеркнул П.Порошенко.