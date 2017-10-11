Порошенко: Россия нагло продолжает игнорировать принятые на себя обязательства по минским договоренностям

Российская Федерация по-прежнему нарушает взятые на себя обязательства в рамках Минских договоренностей и не хочет возвращаться в международное правовое поле, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Россия продолжает нагло нарушать взятые на себя обязательства. Также Москва продолжает нагло закрывать глаза на наши настойчивые призывы, на призывы международного сообщества вернуться в международное правовое поле. Эти требования четко зафиксированы и в резолюциях Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Однако Россия делает вид, что речь идет не о ней. Москва продолжает игнорировать свои обязательства в рамках Минских договоренностей", - заявил президент Украины на пленарном заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы в среду в Страсбурге.

П.Порошенко напомнил, что войска РФ до сих пор находятся на территории Украины – как в Крыму, так и на Донбассе.

"Оружие также поставляется созданным Россией незаконным формированиям. Каждый день поступают все более тревожные известия о грубом нарушении прав человека на оккупированных территориях", - отметил глава Украинского государства.

Глава украинского государства выразил надежду, что Российская Федерация начнет выполнять Минские договоренности. "Рассчитываем, что, наконец, Россия приступит к выполнению обязательств по безопасности в соответствии с Минскими договоренностями. Также ожидаем, что эти шаги позволят продвинуться и в вопросе развертывания миротворческой операции ООН на Донбассе", - сказал П.Порошенко.

Он подчеркнул, что Украина неоднократно доказывала свою готовность к мирному урегулированию ситуации, искусственно созданной Россией. П.Порошенко напомнил, что только в течение 2017 года Украина трижды инициировала длительные режимы прекращения огня на Донбассе, однако российские войска и их сторонники нарушали их почти сразу.

По словам главы государства, принятый украинским парламентом закон о создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей тоже свидетельствует о готовности Украины достичь мира.

Позже, отвечая на вопросы делегата ПАСЕ, П.Порошенко подчеркнул, что Украина выполнила политическую часть Минских соглашений на 95%.

"Мы имплементировали 95% политического пакета Минска. Чего мы ожидаем от России? Пакета по безопасности. Прежде всего, прекращение огня", - сказал президент Украины.