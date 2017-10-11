Политика

12:39 11.10.2017

Кабмин одобрил проект соглашения со Швейцарией, которое позволит трудоустраивать сопровождающих дипломатов лиц

Кабмин одобрил проект соглашения со Швейцарией, которое позволит трудоустраивать сопровождающих дипломатов лиц

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с Федеральным советом Швейцарии об осуществлении оплачиваемой деятельности лицами, сопровождающими сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и постоянных представительств при международной организации.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду в Киеве. Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.

Речь, в частности, идет о трудоустройстве супругов сотрудников посольств, лиц, находящихся с ними в союзе, аналогичном браку, не состоящих в браке детей возрастом до 25 лет.

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