Кабмин одобрил проект соглашения со Швейцарией, которое позволит трудоустраивать сопровождающих дипломатов лиц

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с Федеральным советом Швейцарии об осуществлении оплачиваемой деятельности лицами, сопровождающими сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и постоянных представительств при международной организации.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду в Киеве. Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.

Речь, в частности, идет о трудоустройстве супругов сотрудников посольств, лиц, находящихся с ними в союзе, аналогичном браку, не состоящих в браке детей возрастом до 25 лет.