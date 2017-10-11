Политика

11:57 11.10.2017

У Москвы и Парижа существенные разногласия по Сирии и Украине, в отношениях с РФ необходимы "твердость и диалог"

У Москвы и Парижа существенные разногласия по Сирии и Украине, в отношениях с РФ необходимы "твердость и диалог"

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью изданию "Уэст-Франс" заявил о важности ведения диалога с Россией, однако отметил необходимость при этом проявлять твердость в отношении Москвы.

"Твердость и диалог", - сказал Ж.-И.Ле Дриан, отвечая на вопрос журналиста, какого подхода он придерживается в отношениях с Россией.

"Россия - большая страна, держава, она играет важную международную роль. У нас с этой страной долгая история отношений и важные экономические связи", - отметил он.

Глава МИД Франции добавил, что Париж и Москва постоянно поддерживают диалог.

"Мы регулярно видимся и разговариваем. Эмманюэль Макрон - с российским президентом, а я - со своим коллегой", - сказал Ж.-И.Ле Дриан.

Он также отметил, что у Парижа и Москвы есть существенные разногласия по ряду вопросов, таких как ситуация на Украине и в Сирии.

"У нас есть существенные разногласия. По восточной Украине, по Крыму и по подходу в отношении урегулирования ситуации в Сирии. Необходимо вести диалог по этим вопросам. Это именно то, что инициировал президент Франции, когда принял в Версале Владимира Путина", - сказал Ж.-И.Ле Дриан.

Говоря о ситуации на востоке Украины, французский министр заявил, что "в интересах России сделать так, чтобы минский процесс продвигался, потому что для нее это будет означать начало ослабления санкций".

В отношении сирийского кризиса глава МИД Франции выразил надежду на то, что Россия будет способствовать стабилизации обстановки. "Мы хотим, чтобы Россия действительно играла роль в установлении мира в Сирии", - добавил он.

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