Политика

10:44 11.10.2017

Рада на следующей неделе приступит к рассмотрению медреформы во втором чтении

Рада на следующей неделе приступит к рассмотрению медреформы во втором чтении

Верховная Рада Украины на следующей неделе, 17-20 октября, приступит к рассмотрению во втором чтении законопроектов по медицинской реформе, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.

"На следующей неделе мы переходим к рассмотрению последней из масштабных реформ - медицинской", - сказал спикер во время презентации программ деятельности агентства США по международному развитию (USAID) в среду в Киеве .

А.Парубий отметил, что проект медицинской реформы вызвал наибольшие дискуссии, и добавил, что в парламенте знают о рисках, которые могут возникнуть при ее внедрении.

"Но я очень верю и надеюсь, что мы сможем достойно пройти этот путь и выйдем на положительное решение", - заявил спикер.

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