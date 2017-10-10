Порошенко утвердил положение о Ставке верховного главнокомандующего

Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 13 сентября 2017 года "О Ставке верховного главнокомандующего".

Соответствующий указ президента Украины №313/2017 от 10 октября 2017 года обнародован на сайте главы государства во вторник.

Согласно указу, соответствующее решение СНБО доступно только "для служебного пользования".

Также данным указом президент Украины утвердил положение о Ставке верховного главнокомандующего (прилагается, совершенно секретно).

Секретарю СНБО Александру Турчинову согласно полномочиям, определенным положением о Ставке верховного главнокомандующего, поручено принять организационные меры для обеспечения надлежащей деятельности Ставки верховного главнокомандующего в случае ее образования.

Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие данного указа, возложено также на А.Турчинова.

Данный указ президента вступает в силу со дня его опубликования.