Политика

21:43 10.10.2017

Порошенко утвердил положение о Ставке верховного главнокомандующего

 

 

      Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 13 сентября 2017 года "О Ставке верховного главнокомандующего".

      Соответствующий указ президента Украины №313/2017 от 10 октября 2017 года обнародован на сайте главы государства во вторник.

      Согласно указу, соответствующее решение СНБО доступно только "для служебного пользования".

      Также данным указом президент Украины утвердил положение о Ставке верховного главнокомандующего (прилагается, совершенно секретно).

      Секретарю СНБО Александру Турчинову согласно полномочиям, определенным положением о Ставке верховного главнокомандующего, поручено принять организационные меры для обеспечения надлежащей деятельности Ставки верховного главнокомандующего в случае ее образования.

      Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие данного указа, возложено также на А.Турчинова.

Данный указ президента  вступает в силу со дня его опубликования.

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