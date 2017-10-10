Президентом ПАСЕ избрана Стелла Кириакидес

Президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) избрана представительница парламента Кипра Стелла Кириакидес, которую в третьем туре поддержали 132 членов ПАСЕ, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, член украинской делегации Ирина Геращенко.

"С третьего тура, наконец, избран президент ПАСЕ. Им стала Стелла Кириакидес, которую в третьем туре поддержали 132 членов ПАСЕ. В последнем туре голосования приняли участие 217 делегатов, 1 бюллетень был испорчен, 84 поддержали Зингериса, 132 проголосовали за госпожу Кириакидес", - написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

Она отметила, что президентство С.Кириакидес в ПАСЕ будет самым коротким - до января 2018 года.

"Госпожа Кириакидес - член парламента Кипра, она от группы ЕПП (англ. EPP, European People's Party; рус. Европейская народная партия – ИФ), но, по сути, выступила самовыдвиженкой, потому что группа ЕПП большинством голосов поддержала Эммануэля Зингериса. Едва ли не впервые был нарушен квотный принцип, выборы превратились не в формальность, а на реальное голосование. Победила госпожа Кириакидес", - написала И.Геращенко.

Позже в это день первый вице-спикер украинского парламента написала в Фейсбук, что украинская делегация готова активно работать для возвращения доверия к ПАСЕ и поддержать в этом нового президента С.Кириакидес.

"В своей первой речи госпожа президент заявила, что ее приоритет – и она на нем сосредоточится – это борьба с коррупцией. По нашему мнению, это актуальная тема в контексте политической коррупции, которую развела РФ во всех международных институтах. Мы также считаем, что в центре внимания должны оставаться другие ключевые принципы, на которых базируется Совет Европы: уважение к правам человека, их защита, уважение территориальной целостности и суверенитета всех стран - членов. На этом будем настаивать", - отметила И.Геращенко.

Она также подчеркнула, что возвращение делегации РФ в ПАСЕ через пренебрежение принципов СЕ, без требования отдать Крым и Донбасс – "это разрушение основ Совета Европы".

С.Кириакидес останется на посту председателя ПАСЕ до открытия следующей сессии Ассамблеи в январе 2018 года.

Она станет 30-м по счету председателем ПАСЕ с 1949 года и первым представителем Кипра, который занял эту должность. Кроме того, С.Кириакидес - третья женщина по счету, ставшая председателем ПАСЕ.

Как сообщалось, 6 октября 2017 года предыдущий президент ПАСЕ Педро Аграмунт написал заявление об отставке, сославшись на состояние здоровья.

Перед этим Группа Европейской народной партии в ПАСЕ исключила П.Аграмунта из своего состава. Кроме того, ПАСЕ внесла изменения в собственный регламент, позволив сместить с поста П.Аграмунта.

Инициатива по отставке президента ПАСЕ П.Аграмунта появилась после сообщения о его визите в Сирию в составе российской делегации. Информация об этом появилась 20 марта 2017 года. П.Аграмунт признал свою ошибку, однако заявил, что добровольно в отставку не уйдет.