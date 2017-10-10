Политика

14:18 10.10.2017

Турчинов: Когда РФ будет признана страной-агрессором, туда будут ездить только разведчики и шпионы

Турчинов: Когда РФ будет признана страной-агрессором, туда будут ездить только разведчики и шпионы

 После признания РФ страной-агрессором с территории Украины туда смогут въезжать только люди, выполняющие специальные задания, в частности, разведчики и шпионы, считает секретарь национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"Когда эта страна будет признана агрессором, туда будут ездить только разведчики и шпионы. Так или нет? Если он разведчик, мы найдем, как его туда переправить. Если он шпион, то нечего делать… Я считаю, что после признания (РФ – ИФ) страной-агрессором ездить туда смогут те люди, которые исполняют специфические функции", - сказал А.Турчинов на выставке спецтехники в Киеве во вторник, отвечая на вопрос о целесообразности законопроекта о запрете въезда в РФ государственных чиновников, зарегистрированного в Верховной Раде.

Он также отметил активную деятельность "пятой колонны" по дестабилизации ситуации в Украине. По словам А.Турчинова, она также проявляется и в осуществлении террористической деятельности.

Как сообщалось, в Верховной Раде 9 октября был зарегистрирован законопроект о временном ограничении права граждан Украины на выезд в РФ. Законопроектом предлагается временно ввести ограничения для государственных служащих на выезд из Украины в РФ и не распространяется на сотрудников дипломатических служб. В список исключений внесены ситуации, когда служащие выезжают в государство-агрессор для получения срочной медицинской помощи или участия в похоронах близкого родственника, если это подтверждено соответствующими документами. За нарушение временного ограничения на выезд из Украины в РФ предлагается ввести административную ответственность.

Законопроект предусматривает, что временное ограничение будет действовать до признания Верховной Радой утратившими силу решений об обеспечении прав и свобод граждан и правового режима на временно оккупированной территории Украины и о признании РФ государством-агрессором.

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