Политика

11:36 10.10.2017

Довгий в декларации за 2015 год не подал сведения о квартире жены в Киеве

Довгий в декларации за 2015 год не подал сведения о квартире жены в Киеве

Народный депутат Украины Олесь Довгий (группа "Воля народа") в декларации за 2015 год не указал сведения о квартире своей жены в Киеве, которая является фактическим местом проживания нардепа.

Соответствующие выводы содержатся в решении Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) от 5 октября, опубликованном на сайте НАПК.

Другие нарушения в декларации не обнаружены.

"Точность оценки задекларированных активов соответствует данным, полученным из имеющихся источников. По результатам проверки на наличие конфликта интересов нарушения не выявлены. Признаки незаконного обогащения не выявлены", - сказано в решении НАПК.

Таким образом, народный депутат должен подать декларацию с уточненными достоверными данными.

О.Довгий в декларации за 2015 год указал, в частности, около ста картин XIX-XXI ст., 10 статуй, 11 наручных часов и $1,5 млн наличных средств.

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