Политика

11:17 10.10.2017

Министры обороны стран-членов НАТО соберутся в Брюсселе

Министры обороны стран-членов НАТО соберутся в Брюсселе

Министры обороны стран-членов НАТО проведут в Брюсселе встречу 8-9 ноября, сообщила во вторник пресс-служба альянса.

Встреча пройдет под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга.

В преддверии заседания глав оборонных ведомств в сентябре в Тиране собрался высший военный орган НАТО - Военный комитет на уровне начальников генеральных штабов.

Участники этой встречи, в частности, обсудили вопросы адаптации НАТО к новым условиям безопасности. Как сообщалось, они заслушали выступления верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Кертиса Скапарротти и верховного главнокомандующего по трансформации НАТО генерала Дени Мерсье в перспективе предстоящего в ноябре совещания министров обороны НАТО.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Проведение ПА НАТО в Украине – мощнейший сигнал солидарности и поддержки от Альянса

ПА НАТО приняла резолюцию по информбезопасности, которой расширяется помощь Украине – нардеп Фриз

Украина решительно продвигается на пути достижения слаженности с войсками стран НАТО

Украина и Грузия пока не готовы к вступлению в Североатлантический альянс - Волкер

Опрос граждан семи стран Евросоюза: 58% поддерживают вступление Украины в НАТО, 48% - членство страны в ЕС

Пристайко приступил к исполнению обязанностей на посту главы миссии Украины при НАТО

Украина будет настойчиво работать над сближением с ЕС и НАТО

Столтенберг назвал отношения НАТО с РФ самыми сложными со времен холодной войны

Турчинов: Оклады украинских военных не могут быть меньше, чем у госслужащих

Порошенко намерен обсуждать с Грузией план действий по членству в НАТО

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинский ОПК удовлетворяет потребности армии, СБУ и МВД – Турчинов

Реформы в сфере безопасности и обороны проходят успешно и под контролем общественности

Декларация Гройсмана за 2016 год соответствует закону, признаки незаконного обогащения отсутствуют

Довгий в декларации за 2015 год не подал сведения о квартире жены в Киеве

Трое нардепов через суд требуют от Гройсмана немедленного внесения кандидатуры главы Минздрава в Раду

До ВР внесено законопроект про обмеження поїздок українських держслужбовців до РФ

Глава МИД Венгрии отказался ехать на Закарпатье с Климкиным, выступил за пересмотр Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

В Раду внесен законопроект об ограничении поездок украинских госслужащих в РФ

Мэй заявляет о необходимости "креативных" экономических отношений Британии с ЕС

Помощница генсека ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер посетит сегодня Украину

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА