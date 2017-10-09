Герасимов исключает затягивание с рассмотрением во 2-м чтении законопроекта по восстановлению суверенитета Украины над Донбассом

Глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов исключает возможность затягивания рассмотрения законопроекта (№7163) об особенностях государственной политики по обеспечению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей при рассмотрении его во втором чтении.

"Нет, мы идем согласно регламенту. Этот закон определен президентом как неотложный. Сейчас у нас есть 14 календарных дней, чтобы все народные депутаты, представители всех фракций внесли свои замечания, внесли предложения. После этого профильный комитет – комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рассмотрит этот законопроект и после этого он будет проголосован в зале», - сказал он в эфире ток-шоу "Свобода слова" в понедельник вечером.

Как известно, 6 октября Верховная Рада утвердила в первом чтении президентский законопроект (№7163) об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.