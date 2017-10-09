Политика

23:39 09.10.2017

Герасимов исключает затягивание с рассмотрением во 2-м чтении законопроекта по восстановлению суверенитета Украины над Донбассом

       Глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов исключает возможность затягивания рассмотрения законопроекта (№7163) об особенностях государственной политики по обеспечению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей при рассмотрении его во втором чтении.

      "Нет, мы идем согласно регламенту. Этот закон определен президентом как неотложный. Сейчас у нас есть 14 календарных дней, чтобы все народные депутаты, представители всех фракций внесли свои замечания, внесли предложения. После этого профильный комитет – комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рассмотрит этот законопроект и после этого он будет проголосован в зале», - сказал он в эфире ток-шоу "Свобода слова" в понедельник вечером.

      Как известно, 6 октября Верховная Рада утвердила в первом чтении президентский законопроект (№7163) об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

 

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Герасимов анонсировал новый законопроект по Антикоррупционному суду, учитывающий выводы Венецианской комиссии

В Раду внесен законопроект об ограничении поездок украинцев в РФ

Украино-турецкий стратегический совет обсудит вопросы нарушения прав крымских татар в аннексированном Крыму - Джемилев

Проведение ПА НАТО в Украине – мощнейший сигнал солидарности и поддержки от Альянса

ПА НАТО приняла резолюцию по информбезопасности, которой расширяется помощь Украине – нардеп Фриз

В ПАСЕ пройдут срочные дебаты по украинскому закону "Об образовании"

Порошенко подписал пролонгацию закона об особом статусе ОРДЛО

Продлением закона об "особом статусе" ОРДЛО Украина демонстрирует преданность своим международным обязательствам - МИД Германии

Порошенко: Законопроект по восстановлению суверенитета Украины на Донбассе провозглашает мирный путь

Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина и Турция активизируют работу по подготовке Соглашения о Зоне свободной торговли – Гройсман

Украина и Турция подписали ряд соглашений о сотрудничестве, в том числе контракты в оборонной сфере

Замглавы МИД Кислица заявляет о нарушении норм и стандартов ЮНЕСКО в оккупированном Крыму

Нового президента ПАСЕ изберут во вторник в третьем туре

Порошенко и Эрдоган договорились о продлении координации шагов по защите прав граждан Украины в рамках международных механизмов

Турция продолжит поддерживать суверенитет Украины, ее территориальную целостность, не признает аннексию Крыма

Украина заинтересована в увеличении представительства Турции в СММ ОБСЕ на Донбассе - Порошенко

Порошенко и Эрдоган почти три часа проводили переговоры в формате "тет-а-тет"

Климкин инициирует обсуждение закона об образовании с венгерским коллегой и общиной на Закарпатье

Нового президента ПАСЕ не избрали по итогам первого тура голосования

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА