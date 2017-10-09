Герасимов анонсировал новый законопроект по Антикоррупционному суду, учитывающий выводы Венецианской комиссии

В ближайшее время будет представлен законопроект, предусматривающий создание Антикоррупционного суда в Украине, в котором будет учтены замечания Венецианской комиссии, анонсировал глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

"На данный момент Венецианская комиссия действительно сказала, что Антикоррупционный суд желательно создать в Украине. Но одновременно она забраковала те два законопроекта, которые анализировала. Сейчас мы получили эти выводы. Я думаю, что уже в ближайшее время мы увидим новый законопроект, которые учтет эти пожелания и его уже будем принимать", - сказал А.Герасимов в эфире ток-шоу "Свобода слова" в понедельник вечером.

Как сообщалось, Венецианская комиссия на пленарном заседании 6 октября предоставила заключение, в котором поддержала создание в Украине Антикоррупционного суда, предусмотренного законом "О судоустройстве и статусе судей", который был одобрен 2.06.2016 года вместе с законом "О внесении изменений Конституции (по части правосудия)". Закон предусматривает переход Украины к трехзвенной судебной системе и создание Высшего антикоррупционного суда как суда первой инстанции. Также предусмотрено, что относительно Высшего антикоррупционного суда должен быть принят отдельный закон.

Сейчас на рассмотрение парламента внесены два законопроекта №6011 (авторства Оксаны Сыроид и Ивана Крулько) и №6529 (авторства Сергея Алексеева).

Венецианская комиссия критически высказалась по обоим законопроектам, отметив, что законопроект С.Алексеева предусматривает создание отдельных палат, а не отдельного суда, в то время как законопроект О.Сыроид и И.Крулько вызывает сомнение в его соответствии Конституции и политизирует процесс назначения судей, что противоречит принципу независимости судебной власти.