Украина и Турция активизируют работу по подготовке Соглашения о Зоне свободной торговли – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и президент Республики Турция Реджеп Тайип Эрдоган во время личной встречи обсудили вопросы экономического сотрудничества в сфере торговли, говорится на странице премьер-министра Украины в "Фейсбук".

"Заключенные во время заседания Стратегического Совета высокого уровня под председательством президентов Украины и Турецкой Республики соглашения о взаимной защите инвестиций и избежания двойного налогообложения - хороший сигнал для деловых кругов и бизнеса обеих стран", - заявил глава украинского правительства.

Как сообщалось ранее, сегодня с рабочим визитом в Украину прибыл президент Республики Турция, после чего встретился с президентом Украины Петром Порошенко. Главы государств обсудили ряд вопросов о сотрудничестве между двумя странами и подписали ряд документов.