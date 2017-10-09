Политика

21:21 09.10.2017

Украина и Турция подписали ряд соглашений о сотрудничестве, в том числе контракты в оборонной сфере

Украина и Турция подписали ряд соглашений о сотрудничестве, в том числе контракты в оборонной сфере

Президент Украины Петр Порошенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по результатам VI заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией подписали Совместное заявление и План действий по развитию двусторонних отношений между Украиной и Турцией на 2017-2019 гг.

Как сообщается на официальном сайте главы украинского государства в понедельник, также были подписаны контракты между украинскими и турецкими компаниями в оборонной сфере.

Кроме того, по итогам Стратегического совета был подписан Меморандум о сотрудничестве между Дипломатической академией Украины при МИД и Дипломатической академией Турецкой Республики о готовности двух учебных заведений к развитию сотрудничества в образовательной сфере, обмене научным опытом и развитии учебных программ.

Также было подписанное Соглашение между правительствами Украины и Турции о внесении изменений в межправительственное Соглашение о взаимном содействии и защите инвестиций. Документ определяет порядок содействия привлечению взаимных инвестиций из Турции в Украину и из Украины в Турцию, определяет механизм их взаимной защиты на территориях обоих государств, способствует справедливому и равноправному режиму инвестирования.

Кроме того, подписан протокол между правительствами Украины и Турции о внесении изменений в Соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонений от налогов на доход и имущество, а также межправительственный имплементационный протокол о сотрудничестве в отрасли географической информации.

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