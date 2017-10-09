Политика

15:35 09.10.2017

Порошенко и Эрдоган проводят переговоры в Киеве

Порошенко и Эрдоган проводят переговоры в Киеве

 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Петр Порошенко в понедельник днем проводят встречу в Администрации главы Украинского государства в Киеве.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Р.Т.Эрдоган вместе с супругой Эмине в понедельник днем прибыл к АПУ, где перед входом его встретил П.Порошенко с супругой Мариной. По случаю прибытия главы Турции перед администрацией президента Украины выстроились бойцы президентского полка и оркестр, который исполнил гимны двух стран. После этого лидеры стран поприветствовали бойцов почетного караула, членов правительств двух государств и проследовали в здание администрации.

Ожидается, что главы государств проведут встречу в формате "тет-а-тет". Также в рамках визита турецкого президента состоится шестое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией под сопредседательством глав государств.

Кроме этого, в ходе контактов стороны будут обсуждать пути углубления взаимодействия на всех стратегических направлениях. По итогам Стратегического совета запланировано подписание ряда двусторонних документов.

У президента Турции запланированы встречи также с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и со спикером Верховной Рады Андреем Парубием.

В пресс-службе Р.Т.Эрдогана анонсировали подписание ряда документов и протоколов по углублению отношений стратегического партнерства обеих стран. Также будут подняты вопросы крымскотатарского народа.

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