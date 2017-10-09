Трамп сформулировал приоритеты иммиграционной политики

Президент США Дональд Трамп направил в Конгресс список приоритетов Белого дома в сфере иммиграции, передает в понедельник американский телеканал Fox News.

Согласно сообщению, администрация США стремится внести ряд изменений в миграционную политику страны, в том числе сократить число принимаемых беженцев и значительно увеличить число работников таможенных и иммиграционных служб.

Кроме этого, в список приоритетов Белого дома входит строительство стены на границе с Мексикой - проект, ранее подвергнувшийся жесткой критике со стороны Демократической партии и американской общественности.

По данным телеканала, в Белом доме хотят, чтобы Конгресс принял новые предложения по иммиграции в обмен на продление программы DACA (Отсроченные меры в отношении детей-иммигрантов), введенной в действие бывшим президентом США Бараком Обамой и отмененной Д.Трампом.

Предложения администрации уже подверглись критике со стороны лидера демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и лидера демократов в Сенате США Чака Шумера, которые заявили, что список приоритетов Белого дома "выходит далеко за рамки приемлемого" и "никак не похож даже на попытку компромисса".

В сентябре этого года администрация США запустила процесс отмены программы DACA, созданной и введенной в действие администрацией Б.Обамы летом 2012 года. Основной целью программы является помощь нелегальным иммигрантам младше 30 лет, прибывшим в США будучи еще детьми и с тех пор проявившим себя как законопослушные жители страны.

DACA обеспечивала защитой около 800 тыс. человек в США.

Решение Белого дома об отмене этой программы вызвало резкую критику со стороны общественности, а также демократов, выступивших в защиту участников DACA. Однако в сентябре Д.Трамп, Н.Пелоси и Ч.Шумер в результате переговоров пришли к соглашению о возможности достижения компромисса в отношении этой программы.