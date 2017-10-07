Украина в ходе сессии ПА НАТО предложила рассмотреть вопрос о милитаризации Крыма Россией – нардеп Фриз

Во время сессии Парламентской Ассамблеи НАТО в Бухаресте в пятницу украинская делегация подняла вопрос милитаризации Крыма и нарушения оккупантами прав и свобод человека на полуострове, сообщила народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз.

Как сообщает И.Фриз, которая является председателем постоянной делегации в Парламентской Ассамблее НАТО, на своей странице Фейсбук: "В ходе обсуждения, которое еще продолжается, мы акцентировали внимание ПА НАТО на вопросах милитаризации Крыма, нарушении прав и свобод на полуострове оккупантами, принудительном предоставлении крымчанам гражданства России, заселению народностями Сибири, позорных приговорах Ильми Умерову, Ахтему Чийгоз".

По ее словам, одними из главных докладов для Украины, которые будут представлять докладчики, являются "Россия от партнерства к соперничеству" Генеральный докладчик Раса Юкневичене (Литва) и "Укрепление стабильности в Черноморском регионе" Специальный докладчик Улла Шмидт (Германия).

Председатель украинской делегации также отметила, что Россия - агрессор №1 в мире, которая для реализации собственной политики, использует как комплексный арсенал борьбы с миром такие явления как сепаратизм, кибертерроризм, информационная война и миграционный кризис.

"Все это уже стало геополитическими технологиями, которыми Кремль умело жонглирует в рамках гибридной войны против демократических государств", - отметила она.

В качестве подтверждения этих тезисов, как сообщила И.Фриз, позже в своем выступлении "представитель делегации Испании Рикардо Тарно заявил о наличии российской руки в Каталонском вопросе. "Он уверен, что таким образом Россия пытается подорвать единство одной из стран НАТО", - написала депутат.