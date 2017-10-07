Волкер и Сурков обсудят ситуацию на Донбассе во время встречи в Белграде

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в субботу встретится в Белграде с помощником президента России Владиславом Сурковым. Главным вопросом встречи является урегулирование ситуации на Донбассе.

"Встреча запланирована на 7 октября в Сербии", - заявил "Интерфаксу" директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков

Ранее источник знакомый с ситуацией сообщил "Интерфаксу", что во время встречи стороны сосредоточатся на изучении "механизмов первичной стабилизации" на Донбассе.

"Наиболее остро стоит вопрос о том, как добиться устойчивого перемирия с тем, чтобы не гибли люди, а международные организации, такие как ОБСЕ, могли работать в зоне конфликта безопасно и стабильно. Это должен быть первый шаг на пути к действительному урегулированию ситуации мирным путем - будь то "голубые каски" ООН или другие механизмы урегулирования", - сказал источник.

Между тем, в Кремле не ждут каких-либо конкретных результатов от встречи и считают, что она важна, прежде всего, для Вашингтона, чтобы получать информацию об украинском урегулировании непосредственно от участников минского процесса.

"В данном случае переговоры не нацелены на какой-то конкретный результат. Это процесс синхронизации позиций, сверки часов, обмена информацией из первых рук", - сказал журналистам в минувши четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"США, как известно, не являются участниками "нормандского формата", они не являются гарантом Минских договоренностей. Но, тем не менее, конечно, Вашингтону важно получать информацию, что называется, из первых рук, от стран, которые принимают участие в минском процессе", - сказал он.

Ранее бывший посол США в РФ Джон Теффт сообщил, что К.Волкер и В.Сурков могут обсудить на встрече в начале октября вопрос о миротворческой миссии ООН на Донбассе.

"Курт Волкер будет встречаться с Владиславом Сурковым в начале октября. Мы считаем важным попытаться прийти к взаимопониманию по вопросу о мандате возможной миротворческой миссии", - сказал посол в прощальном интервью изданию "Коммерсант".

Сам К.Волкер ранее заявил журналистам в Киеве, что на предстоящей встрече планирует обсудить с В.Сурковым вопросы восстановления территориальной целостности и безопасности Украины.

Первая встреча К.Волкера и В.Суркова прошла 21 августа в Минске.