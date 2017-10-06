Власти Каталонии объявили официальные результаты референдума

Власти испанского автономного сообщества Каталония в пятницу обнародовали официальные результаты голосования на референдуме о независимости региона от Испании, сообщают западные СМИ.

"За" независимость отдали голоса 90,18% голосовавших, а "против" выступили 7,83% избирателей. Еще 1,98% предпочли не писать что-либо на бланке для голосования.

При этом явка составила 43%.

СМИ уточняют, что за независимость выступили 2 млн 44 тыс. 38 человек из проголосовавших 2 млн 286 тыс. 217 избирателей.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к многочисленным пострадавшим. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.

Тем временем, местные политики, которые выступают за независимость региона, собираются в понедельник, 9 октября, начать пленарную сессию парламента Каталонии для обсуждения последствий референдума.

В свою очередь представитель главы исполнительной власти Каталонии Карлеса Пучдемона ранее в пятницу объявил, что К.Пучдемон намерен прибыть на планируемую пленарную сессию парламента Каталонии во вторник, 10 октября, с целью обсудить нынешнюю политическую ситуацию.