Военное присутствие РФ на Донбассе не вызывает сомнений, нет необходимости предоставлять доказательства США

Присутствие Вооруженных сил России на востоке Украины имеет подтверждения и не вызывает сомнений, заявляет спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер (Kurt Volker).

"Так что утверждение о том, что Россия управляет и контролирует вооруженные силы на востоке Украины, не вызывает сегодня никаких сомнений", - сказал он в интервью российскому изданию "Газета.Ru", опубликованном в пятницу.

К.Волкер пояснил, что есть множество публичной информации, подтверждающей это: фотографии, в том числе снимки со спутников, информация из социальных сетей, допрос российских военнослужащих, попавших в плен.

"Мне не кажется, что США должны предоставлять какие-то доказательства в подтверждение тому", - отметил спецпредставитель Госдепа.