Политика

11:25 06.10.2017

Украина ведет борьбу за освобождение оккупированных Россией территорий, в том числе Крыма

Украина продолжает борьбу за освобождение оккупированных Россией территорий, в том числе Крыма, подчеркивает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"В законе №7163 (о восстановлении суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донбасса - ИФ) сказано (в 11-й статье), что Украина продолжает борьбу за освобождение своей территории, в том числе Автономной Республики Крым. Этот вопрос не снимается", - разъяснил А.Турчинов на заседании Верховной Рады в пятницу.

Он выразил уверенность, что если будет желание дополнить эту статью при подготовке ко второму чтению, то парламент возражать не будет.

Секретарь СНБО отметил, что в законе чётко ограничено применение Вооружённых сил Украины для освобождения оккупированных территорий Украины - "это Луганская и Донецкая области".

А.Турчинов также подчеркнул, что не нужно спекулировать на вопросе торговли с оккупированными территориями. "Совет национальной безопасности и обороны запретил торговлю с оккупированными территориями. Это решение не может отменить ни военный командир, ни кто иной", - сказал он.

Секретарь СНБО также напомнил, что все упоминания о Минских договоренностях из текста законопроекта убраны.

Как известно, Верховная Рада утвердила в первом чтении президентский проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Парубий досрочно закрыл пятничное заседание Рады

Левченко признался, что он зажег дымовую шашку в Раде

Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса

Рада приняла за основу президентский законопроект об обеспечении суверенитета Украины над оккупированным Донбассом

Ссылка на минские соглашения изъята из президентского законопроекта по Донбассу,- Парубий

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве подтверждают запланированный на 9 октября визит Эрдогана

Парубий открыл утреннее заседание Рады

Порошенко обсудил с послами законопроект о восстановлении суверенитета над Донбассом - Турчинов

Трамп предсказал в скором времени "бурю", но не пояснил, что имел в виду - СМИ

Трамп планирует объявить о необходимости для США выйти из соглашения с Ираном - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
3D-принтеры купить
РЕКЛАМА