Украина ведет борьбу за освобождение оккупированных Россией территорий, в том числе Крыма

Украина продолжает борьбу за освобождение оккупированных Россией территорий, в том числе Крыма, подчеркивает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"В законе №7163 (о восстановлении суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донбасса - ИФ) сказано (в 11-й статье), что Украина продолжает борьбу за освобождение своей территории, в том числе Автономной Республики Крым. Этот вопрос не снимается", - разъяснил А.Турчинов на заседании Верховной Рады в пятницу.

Он выразил уверенность, что если будет желание дополнить эту статью при подготовке ко второму чтению, то парламент возражать не будет.

Секретарь СНБО отметил, что в законе чётко ограничено применение Вооружённых сил Украины для освобождения оккупированных территорий Украины - "это Луганская и Донецкая области".

А.Турчинов также подчеркнул, что не нужно спекулировать на вопросе торговли с оккупированными территориями. "Совет национальной безопасности и обороны запретил торговлю с оккупированными территориями. Это решение не может отменить ни военный командир, ни кто иной", - сказал он.

Секретарь СНБО также напомнил, что все упоминания о Минских договоренностях из текста законопроекта убраны.

Как известно, Верховная Рада утвердила в первом чтении президентский проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.