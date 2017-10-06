Левченко признался, что он зажег дымовую шашку в Раде

Народный депутат Украины Юрий Левченко (внефракционный) заявил, что он зажег дымовую шашку в Верховной Раде.

"Я сейчас, чтобы не было никаких спекуляций от президиума, чтобы не было никаких спекуляций и никого не обвиняли, - я заявляю официально с трибуны Верховной Рады и беру на себя ответственность, что дымовую шашку ту зажег я, и считаю, что я сделал правильно, поэтому я бы этот парламент сжег, чтобы он не делал то, что он делает", - сказал Ю.Левченко с трибуны парламента.

Нардеп с возмущением подчеркнул, что парламент совершает "антиконституционные вещи", и он хочет, чтобы парламентарии не нарушили присягу, "не издевались над украинским народом".

"Поэтому так – я эту шашку зажег и зажгу еще много раз, чтобы не было этих предателей здесь", - пообещал Ю.Левченко.

Как сообщалось, в сессионном зале Верховной Рады в пятницу утром после голосования за президентский законопроект об обеспечении суверенитета Украины над оккупированным Донбассом была брошена дымовая шашка. На тот момент депутаты у трибуны обсуждали законопроект о продлении закона об особом местном самоуправлении ОРДЛО.