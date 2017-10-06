Политика

10:25 06.10.2017

Ссылка на минские соглашения изъята из президентского законопроекта по Донбассу,- Парубий

Ссылка на минские договоренности изъята из законопроекта президента Украины Петра Порошенко об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях, вновь заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

"Хочу также напомнить, что вчера на согласительном совете мы согласовали, что пункт о минских соглашениях изымается из текста законопроекта еще в первом чтении. Это тот момент, который больше всего вызвал прений. Более того, хочу напомнить, было согласовано, что позиция по Крыму будет согласована до второго чтения", - сказал А.Парубий, открывая пленарное заседание парламента в пятницу утром.

"Поэтому я считаю, что никаких оснований сегодня для конфликтов нет. И я уверен, что сегодня украинский парламент покажет способность эффективно и действенно работать", - добавил спикер.

Как сообщалось, на пленарном заседании в четверг во время рассмотрения законопроектов об обеспечении суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донбасса депутаты заблокировали парламентскую трибуну, после чего А.Парубий объявил о закрытии пленарного заседания, заверив, что рассмотрение законопроектов продолжится в другой день.

Под зданием парламента в тот день проходила акция протеста против принятия президентского законопроекта. Протестующие, как и ряд депутатов, указывали на недопустимость некоторых его положений, в частности, легитимизации минских соглашений в украинском правовом поле.

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