Политика

00:25 06.10.2017

Вопросы деоккупации Крыма и Донбасса могут быть объединены в законопроекте, но это разные задачи – Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов допускает, что вопросы деоккупации Донбасса и Крыма могут быть объединены в законопроекте президента об обеспечении суверенитета Украины над временно оккупированными территориями, но отмечает, что решение этих вопросов требует разных подходов.

"Когда будет внесено предложение объединить вопросы освобождения АР Крым и Донбасса, то закон станет более длинным, второе чтение будет более сложным, но я не исключаю, что оно может быть реализовано", - сказал он в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг.

А.Турчинов указал, что внесенный президентом законопроект признает суверенное право Украины на временно оккупированную территорию Крыма.

"Этот закон специфический, он касается только освобождения Донецкой и Луганской областей. Оккупация Крыма имеет другой формат, это попытка аннексировать территорию АР Крым, которая является частью территории Украины, там другие подходы, там другие формы. Технология освобождения Крыма более сложная, но она также будет реализована", - подчеркнул он.

Секретарь СНБО отметил, что в Украине есть законодательство, которое признает Крым как оккупированную территорию, четко прописывает позиции по незаконным преступным действиям России по оккупации Крыма.

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Интерфакс-Украина
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