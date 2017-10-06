Турчинов приравнял срыв голосования о признании РФ агрессором к государственной измене

Секретарь СНБО Александр Турчинов, выступая на брифинге в четверг, 5 октября, заявил, что блокирование трибуны депутатами "Самопомощи" и других радикально настроенных партий во время рассмотрения вопроса о признании РФ агрессором и деоккупации Донбасса, является государственным преступлением, сообщается на сайте Совета по национальной безопасности и обороны Украины.

"Как только депутаты "Самопомощи" увидели, что в зале есть голоса для того, чтобы признать Россию агрессором, и определить стратегию деоккупации Донбасса, они бросились блокировать трибуну, сорвав принятие закона, и устроив праздник для российских политиков и СМИ", - заявил А.Турчинов.

Секретарь СНБО отметил, что вся ответственность за то, что Верховная Рада Украины не смогла утвердить стратегический законопроект должна лечь на "пятую колонну" Москвы и что участникам провокации нет оправдания.

Как известно, сегодня в Верховной Раде состоялось обсуждение законопроекта президента о реинтеграции Донбасса, во время которого трибуна была блокирована депутатами партий "Самопомощь", "Батькивщина" и "Свобода". Спикер Верховной Рады А. Парубий закрыл заседание, сославшись на обстоятельства, сложившиеся во время обсуждения законопроекта.