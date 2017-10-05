Политика

19:52 05.10.2017

Президент должен утвердить указ о применении ВСУ для освобождения оккупированной территории

Президент Украины Петр Порошенко одновременно с подписанием закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях подпишет указ о применении Вооруженных сил Украины для защиты страны и освобождения оккупированной территории, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"Президент вместе с подписанием этого закона (об обеспечении государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донбасса - ИФ) должен подписать указ о применении Вооруженных сил Украины для защиты Украины и для освобождения оккупированной территории", - сказал А.Турчинов на брифинге в четверг в Киеве.

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Интерфакс-Украина
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