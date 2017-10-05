Политика

19:02 05.10.2017

Порошенко согласился, что законопроект по Донбассу должен включать и вопрос Крыма

Президент Украины Петр Порошенко на заседании фракции "Блок Петра Порошенко" заявил о необходимости принять законопроект об обеспечении суверенитета над временно оккупированными территориями Донбасса и согласился с тем, что ко второму чтению этот документ должен касаться и Крыма, рассказывают члены фракции после завершения заседания.

"Самое главное, что было сказано, - этот закон мы должны принять", - сказал член фракции Вадим Денисенко после встречи нардепов с президентом Украины, которая проходила в здании Верховной Рады.

В свою очередь, народный депутат Рефат Чубаров в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" рассказал: "Я у него (П.Порошенко - ИФ) спросил по (законопроекту – ИФ) №7163 и сказал, что если мы принимаем его за основу, то во втором чтении он должен быть дополнен Крымом. Президент с этим согласился".

Кроме того, Р.Чубаров добавил, что на встрече фракции и П.Порошенко вновь была озвучена позиция, что БПП поддерживает принятие законопроекта №7164, который продлевает действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО.

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