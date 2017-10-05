Политика

17:10 05.10.2017

Президиум и трибуну Рады окружили депутаты, обсуждение законопроектов по Донбассу прервано

Группа народных депутатов в составе членов фракции "Самопомич" и внефракционных пытаются блокировать президиум в сессионном зале Верховной Рады при рассмотрении законопроектов о государственной политике относительно обеспечения государственного суверенитета над отдельными районами Донецкой и Луганской областей №№7363, 7363-1, 7363-2.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", эти парламентарии перекрыли доступ председателю парламента к микрофону.

Первый вице-спикер Ирина Геращенко не позволила им отобрать свой микрофон.

Между депутатами возникают несущественные стычки.

В то же время председатель Верховной Рады Андрей Парубий прорвался к своему микрофону и объявил перерыв в заседании, пригласив руководителей фракций к себе на консультации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о попытке сорвать рассмотрение законопроекта, которым Россию признают страной агрессором.

"Сейчас в парламенте происходит попытка заблокировать решение Верховной Рады о признании России агрессором и всем, кто это делает, работает сегодня Россию сознательно или несознательно", - сказал он.

После этого у него вырвали и сломали микрофон.

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