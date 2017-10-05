Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Киев 9 октября для участия в VI заседании Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Согласно сообщению пресс-службы президента Турции, на заседании Совета под председательствованием Р.Т.Эрдогана и президента Украины Петра Порошенко будут обсуждаться вопросы двустороннего и регионального сотрудничества.

Кроме того, у президента Турции запланированы встречи с главой парламента Андреем Парубием и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

В пресс-службе Р.Т.Эрдогана также анонсировали подписание различных документов и протоколов по углублению отношений стратегического партнерства обеих стран. Также будут подняты вопросы крымскотатарского народа.