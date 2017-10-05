Политика

14:03 05.10.2017

Европарламент принял резолюцию о правах человека в Крыму

Европарламент принял в четверг резолюцию по Крыму, в которой обвиняет Россию в нарушении прав человека на полуострове, прежде всего, крымских татар.

Европейские парламентарии потребовали освобождения целого ряда лиц, которых они называют политзаключенными, призвали обеспечить беспрепятственный доступ в Крым представителей специализированных структур ООН, ОБСЕ и Совета Европы.

Европарламент, говорится в резолюции, "осуждает вынесение приговоров крымскотатарскому лидеру и заместителю председателя меджлиса Ильми Умерову, заместителю меджлиса Ахтему Чийгозу, журналисту Николаю Семене; требует отмены обвинительных приговоров и немедленного и безоговорочного освобождения Умерова и Чийгоза, немедленного и безоговорочного снятия всех обвинений с Семены".

В документе перечислены имена еще 44 человек, в том числе украинского кинорежиссера Олега Сенцова, судебные приговоры которым Европарламент решительно осуждает.

Европарламент считает, что права крымских татар были серьезно нарушены запретом меджлиса и объявлением его экстремистской организацией, запретом на возвращение его лидеров на полуостров.

В резолюции содержится напоминание о том, что реальность репрессий и применение законодательства об экстремизме, терроризме и сепаратизме привели к серьезному ухудшению ситуации с правами человека на Крымском полуострове.

Депутаты ЕП призвали Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в приоритетном порядке рассматривать все иски, поданные из Крыма, поскольку, как они считают, российская судебная система не может предоставить и не предоставляет юридической помощи в этих делах.

Резолюция осуждает подавление независимых СМИ, представляющих меньшинства, призывает к созданию международных независимых механизмов мониторинга прав человека в Крыму. Еврокомиссия, по мнению депутатов, должна поддержать проекты и программы обменов, которые способствуют развитию контактов между людьми, урегулированию конфликтов, примирению и межкультурному диалогу.

Европарламент призывает Брюссель к "более гибким подходам, которые облегчили бы доступ на полуостров с согласия Киева международных наблюдателей, в том числе парламентариев, и чтобы это не интерпретировалось как признание аннексии".

Депутаты поддерживают санкции в отношении "всех лиц, ответственных за грубые нарушения прав человека", в том числе крымских и российских чиновников, несущих прямую ответственность за обвинительные приговоры Ахтему Чийгозу, Николе Семене и Ильми Умерову. Речь идет о замораживании активов и визовом запрете.

Европарламент поддерживает решения ЕС о запрете импорта из Крыма и экспорта в Крым из Евросоюза ряда товаров и технологий, а также инвестиций в Крым, обмена товарами и услугами.

Европарламент "выражает глубокую обеспокоенность в связи с продолжающейся широкомасштабной милитаризацией Крымского полуострова Россией, которая угрожает региональной и общеевропейской безопасности".

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