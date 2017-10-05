"Свобода" собрала митинг под Радой, протестуя против президентских законопроектов по Донбассу

Всеукраинское объединение "Свобода" инициировала митинг на площади Конституции под зданием Верховной Рады в знак протеста против принятия президентских законопроектов по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях и о создании условий для мирного урегулирования ситуации а Донбассе.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" в настоящее время на площади находятся от 200 до 300 человек с флагами и символикой "Свободы", "Национального корпуса", красно-черными флагами. Участники акции держат плакаты "Будапештский формат, а не минские договоренности", "Требование нации - нет капитуляции". Звучит патриотическая музыка.

"Люди собрались около Верховной Рады, чтобы народные депутаты не голосовали за эти позорные проекты", сказал агентству "Интерфакс-Украина" внефракционный народный депутат Олег Осуховский (избирался по партийному списку "Свободы").

По его словам, "Свобода" не поддерживает данные законопроекты. "Мы не можем согласиться с законопроектами, которые подал президент - об особом статусе, который был принят еще в 2014 году... И другой законопроект - это полная имплементация минских договоренностей, чего мы не может позволить, потому что террористам будет амнистия, будут они иметь какую-то там народную милицию, будут делегировать депутатов в Верховную Раду Украины, а это невозможно: будет уничтожаться украинский язык, украинская культура на тех территориях и вообще не будет никакой границы", - пояснил О.Осуховский.

Он напомнил, что фракция "Свобода" в 2014 году не голосовала за закон об особом статусе."Тогда фракция "Свобода" не голосовала, забрала карточки, так как заседание проходило без журналистов, без дипломатов, позорно. Этот закон был проголосован, но понятно что он не мог работать, поскольку минские соглашения не выполняются, российские войска и дальше атакуют наши позиции и российские войска и далее присутствуют на Донбассе", - сказал депутат.

По словам О.Осуховского, в связи с этим ни в коем случае нельзя поддерживать эти законопроекты.

Как сообщалось, в среду в Верховной Раде Украины были зарегистрированы два законопроекта авторства президента Украины Петра Порошенко, которые были определены как неотложные: по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163) и "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей) (№7164).

В четверг Верховная Рада включила в повестку дня сессии президентские и альтернативные законопроекты по обеспечению суверенитета Украины над Донбассом и продлению особого статуса в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Как отметил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, данные законопроекты депутаты рассмотрят в четверг, 5 октября во второй половине дня.