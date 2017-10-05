Порошенко внес в Раду доработанный законопроект об особом статусе ОРДЛО

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду доработанный законопроект №7164 "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который продлевает особый статус ОРДЛО.

В доработанный законопроект, текст которого обнародован на сайте Верховной Рады 5 октября, добавлен пункт о том, что особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей будет продолжен исключительно после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 нового закона, в частности в части, которая касается вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Ранее в этот день фракция "Народный фронт" в Верховной Раде потребовала предусмотреть в законопроекте №7164 о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей норму, согласно которой особый статус во временно оккупированных территориях будет предоставлен только после полного окончательного и верифицированного вывода из отдельных районов Донецкой и Луганской областей российских войск.

"Особый статус временно оккупированным территориям будет предоставлен после полного вывода войск агрессора, наемников, восстановления контроля над границей Украины - только после этого политическая часть. Во-вторых, все это верифицируется решением президента на основании представления министра внутренних дел и министра обороны", - подчеркнул руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

18 октября 2014 года закон Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" был опубликован в официальной парламентской газете "Голос Украины" и вступил в силу. Верховная Рада приняла закон 16 сентября 2014 года, президент Украины Петр Порошенко подписал его 16 октября.

Особый порядок на указанных территориях вводился законом временно, на три года, со дня вступления в силу.

Законодательство Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на период действия особого порядка местного самоуправления действует с учетом особенностей, определенных этим законом.

Согласно закону, управление в городах, селах и поселках осуществляется территориальными общинами через органы местного самоуправления в соответствии с Конституцией и законами Украины.

Кроме того, полномочия местных советов и должностных лиц, избранных на внеочередных выборах, назначенных Верховной Радой Украины законом № 1680-VII, досрочно прекращаются. Внеочередные выборы депутатов районных, городских, районных в городах, поселковых, сельских советов, сельских, поселковых и городских голов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей назначаются на 7 декабря 2014 года.

Документ также определяет порядок обеспечения согласованной деятельности органов местного самоуправления этих территорий с органами центральной исполнительной власти.

Кроме того, в законе определены механизмы государственной поддержки социально-экономического развития отдельных районов этих областей через внедрение отличного от общего экономического режима осуществления хозяйственной и инвестиционной деятельности, направленных на восстановление объектов промышленности, инфраструктуры, жилищного фонда, переориентацию промышленного потенциала, создание новых рабочих мест.

Согласно закону, государство гарантирует недопущение уголовного преследования, привлечения к уголовной и административной ответственности и наказания лиц-участников событий в этих районах. Для охраны общественного порядка в населенных пунктах отдельных районов по решению органов местного самоуправления создаются отряды народной милиции.