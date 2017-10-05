"Народный фронт" требует предусмотреть в законопроекте по Донбассу, что особый статус может быть предоставлен только после вывода войск РФ

Фракция "Народный фронт" в Верховной Раде требует предусмотреть в законопроекте №7164 о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей норму, согласно которой особый статус во временно оккупированных территориях будет предоставлен только после полного окончательного и верифицированного вывода из отдельных районов Донецкой и Луганской областей российских войск.

"Особый статус временно оккупированным территориям будет предоставлен после полного вывода войск агрессора, наемников, восстановления контроля над границей Украины - только после этого политическая часть. Во-вторых, все это верифицируется решением президента на основании представления министра внутренних дел и министра обороны", - подчеркнул руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"То есть, наши Вооруженные Силы, Национальная гвардия, Национальная полиция, должны быть расположены на всей территории Донецкой и Луганской областей, и они должны подтвердить, что там нет ни одного наемника, ни одного российского солдата и все незаконные формирования разоружены", - уточнил руководитель фракции, отметив обязательность внесения этих коррективов в законопроект.

При этом парламентарий отмечает, что законопроект очень важен и выразил уверенность, что он будет поддержан фракцией в первом чтении и будет доработан ко второму.

"Мы понимаем, что ссылка на минские сделки неуместны в этом законопроекте. Фракция настаивает, чтобы в одном законопроекте не предусматривалось признание минских соглашений на законодательном уровне", - резюмировал М.Бурбак.

Как сообщалось, в среду в Верховной Раде Украины были зарегистрированы два законопроекта авторства президента Украины Петра Порошенко, которые были определены как неотложные: по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163) и "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей) (№7164).

Народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем заявил, что зарегистрированный законопроект вводит минские соглашения в украинское правовое поле, накладывает на Украину обязательства по их выполнению и в связи с этим намерен вносить поправку об изъятии соответствующего пункта из текста документа.