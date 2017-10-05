Политика

11:46 05.10.2017

Профильный комитет рекомендовал Раде принять за основу президентский законопроект по суверенитету над ОРДЛО

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту принять за основу президентский законопроект №7163 об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, а ко второму чтению подать правки к статье о Минских соглашениях.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение профильный комитет принял на своем заседании в четверг.

Вместе с тем решение комитета было принято с оговоркой, что при подготовке данного проекта закона ко второму чтению будут наработаны предложения комитета по изменению ст.7 законопроекта, в которой упоминают Минские соглашения.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Порошенко внес в Раду доработанный законопроект об особом статусе ОРДЛО

Рада призвала Межпарламентский союз бойкотировать 137-ю ассамблею в Петербурге

Волкер сообщил, что встретится с Сурковым 7 октября в Белграде

Координатор гуманитарной подгруппы ТКГ планирует поездку в ОРЛО, где должен встретиться с незаконно удерживаемыми

ТКГ в Минске поддержала инициативу Абакана об открытии 20 октября КПВВ "Золотое"

ПОСЛЕДНЕЕ

"Народный фронт" требует предусмотреть в законопроекте по Донбассу, что особый статус может быть предоставлен только после вывода войск РФ

Комитет по нацбезопасности рекомендовал Раде вернуть президентский законопроект об особом статусе ОРДЛО на доработку автору

Рада приняла закон об электронных доверительных услугах

Фракция "Самопомич" не будет голосовать за президентские законопроекты по Донбассу

Алиев обвинил СЕ в необоснованных нападках на Азербайджан

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
продажа настольных игр на price.ua
РЕКЛАМА