Профильный комитет рекомендовал Раде принять за основу президентский законопроект по суверенитету над ОРДЛО

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту принять за основу президентский законопроект №7163 об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, а ко второму чтению подать правки к статье о Минских соглашениях.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение профильный комитет принял на своем заседании в четверг.

Вместе с тем решение комитета было принято с оговоркой, что при подготовке данного проекта закона ко второму чтению будут наработаны предложения комитета по изменению ст.7 законопроекта, в которой упоминают Минские соглашения.