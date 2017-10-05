Фракция "Самопомич" не будет голосовать за президентские законопроекты по Донбассу

Парламентская фракция "Самопомич" не будет голосовать за президентские законопроекты по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163) и о продлении особого статуса ОРДЛО (№7164), заявляет народный депутат из фракции "Самопомич" Роман Семенуха.

"Фракция "Самопомич" не будет голосовать, так как считаем, что это путь к капитуляции и поэтапной потере суверенитета Украины", - сказал Р.Семенуха агентству "Интерфакс-Украина" в четверг в Киеве.

По его словам, фактически этим пакетом законов Украина признает, что Россия не является объектом агрессии. "Иначе, как можно назвать позицию немедленно проголосовать за продолжение на год действие закона об особенностях местного самоуправления. Это значит что нас, Украину, вынудят провести на оккупированных территориях выборы", - подчеркнул народный депутат.

По мнению Р.Семенухи, фактически Украину ведут к конфедерации. "Де-факто, как можно назвать, что у нас будет существовать анклав, в котором мы сами проведём выборы. Посмотрите, что там написано: что министерства могут устанавливать прямые торговые отношения, торговать, обеспечивать права русскоязычного населения. Где в этом законе национальные интересы Украины?"- сказал Р.Семенуха.

Он также добавил: "Если я сегодня буду выступать с трибуны, я спрошу своих коллег, какое поколение украинцев делегировало парламенту 8-го созыва демонтировать суверенитет?"

Как сообщалось, 4 октября фракция "Самопомич" зарегистрировала альтернативный законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями (№7163-1).