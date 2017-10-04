Политика

19:34 04.10.2017

ТКГ в Минске поддержала инициативу Абакана об открытии 20 октября КПВВ "Золотое"

Украинская сторона в Минске предложила интенсифицировать работу Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе и рабочих подгрупп, сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"Трехсторонняя контактная группа однозначно поддержала инициативу главы СММ ОБСЕ Эртурула Апакана об открытии 20 октября 2017 года КПВВ "Золотое" - соответствующее решение лидеров стран Нормандской четверки было принято еще год назад, однако ОРЛО продолжают блокировать этот вопрос", - написала она на своей странице в соцстеи "Фейсбук" в среду по итогам заседания ТКГ в Минске.

"Украинская сторона предлагает интенсифицировать работу Трехсторонней контактной группы и рабочих подгрупп", - добавила она.

Также, по ее словам, в рамках экономической подгруппы представитель РФ признал необходимость оплаты долга за потребленную в ОРЛО воду и "высказал готовность к участию в разработке механизма погашения задолженности в соответствии с украинским законодательством".

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